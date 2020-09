NBA, Playoffs: Los Angeles Lakers besiegen Denver Nuggets in Spiel 2 dank Anthony Davis

Mit einem Buzzerbeater 2,1 Sekunden vor Schluss zum 105:103 gegen die Denver Nuggets hat Anthony Davis die Los Angeles Lakers in der Finalserie der Western Conference mit 2:0 in Front und damit dem Finale der NBA-Finals noch näher gebracht.

DENNIS SCHRÖDER (Oklahoma City Thunder): Der deutsche Nationalspieler steckt in der Zwickmühle. Seine Frau Ellen erwartet im August das zweite gemeinsam Kind. Bei der Geburt will Schröder dabei sein, bei der restlichen Saison mit OKC aber auch. Wie genau er das koordiniert, steht noch nicht fest © Getty Images

DEANDRE JORDAN (Brooklyn Nets): Und damit nicht genug bei den Nets - auch DeAndre Jordan lässt Brooklyn personell am Stock gehen. Der 31-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet, schloss eine Teilnahme an der weiteren Saison aus © Getty Images

WILLIE CAULEY-STEIN (Dallas Mavericks): Der frühere Center der Golden State Warriors erwartet im Juli die Geburt seines ersten Kindes und sagte seine Teilnahme am Event in Orlando deshalb ab © Getty Images

DAVIS BERTANS (Washington Wizards): Der lettische Forward wird nach der Saison Free Agent und bekommt voraussichtlich seinen ersten dicken Vertrag. Um das nicht durch Verletzungen zu gefährden, verzichtet der 27 Jahre alte Forward auf die Spiele in Disney World - auch angesichts zweier Kreuzbandrisse in der Vergangenheit. Jerian Grant wird ihn wohl ersetzen © Getty Images

Angesichts der sich häufenden Corona-Fälle in Florida hat Commissioner ohnehin bereits angekündigt, dass der Restart bei Fällen gestoppt werden müsste. Die NBA-Saison steht also schon vor dem Neubgeinn auf wackeligen Füßen © Getty Images

Die NBA-Saison 2019/20 soll mit 22 Teams in Disney World in Orlando/Florida fortgesetzt werden. Doch nicht alle Spieler können bzw. wollen am Restart teilnehmen - und das aus ganz unterschiedlichen Gründen © Imago

Davis als Matchwinner bei Lakers

"Ich war bereit. Ich will diese Würfe", sagte Davis dem TV-Sender TNT hinterher fast schon trotzig. "Ich habe getroffen. Deswegen haben sie mich hierher gebracht. Ich habe die ganze Zeit zu Rondo geschaut. Die Leute haben darüber geredet, dass ich nie in einem solchen Moment war, den Druck und ob ich bereit dafür bin. Wir leben und sterben damit, dass ich diesen entscheidenden Wurf nehme."

Zu einem Thriller wurde es dann in der Crunchtime, als die Nuggets um ihren Starspieler Nikola Jokic einen Fünf-Punkte-Rückstand umbogen und ihrerseits mit 103:102 schon am Sieg schnupperten.

Der zunächst eher blasse Power Forward, der am Ende auch Davis' Dreier ins Glück nicht blocken konnte, hatte in der Schlussphase seine stärksten Szenen, kam auf 30 Punkte und 9 Assists, verbuchte dabei zwölf aufeinanderfolgende Punkte

Lakers widmen Sieg Kobe Bryant

"Wir wollen zeigen, wofür Kobe Bryant gestanden hat", widmete Los Angeles' Headcoach Frank Vogel den Sieg am Ende auch der Anfang des Jahres bei einem Helikopter-Absturz so tragisch ums Leben gekommenen früheren Lakers-Legende. "Es gibt Spiele, in denen man es mehr fühlt als in anderen. Das war ein Wurf, den Kobe getroffen hätte."