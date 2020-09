Anzeige

La Liga: Real Madrid mit Toni Kroos verpasst Sieg bei Real Sociedad Real Madrid verpatzt Liga-Start

Real Madrid verpasste mit Toni Kroos einen Auftaktsieg in La Liga © Getty Images

SPORT1

Titelverteidiger Real Madrid verpasst in La Liga zum Start einen Sieg. Toni Kroos und Co. müssen sich in San Sebastián mit einem Punkt zufrieden geben.

Stotterstart in die Mission Titelverteidigung!

Real Madrid hat in seinem ersten Spiel der neuen La-Liga-Saison einen Sieg verpasst. Bei Real Sociedad San Sebastián kamen Toni Kroos und Co. nicht über ein 0:0 hinaus.

Dani Carvajal (56.), Karim Benzema (62.) und Kroos (68.) scheiterten jeweils an Keeper Alejandro Remiro. Die beste Möglichkeit für die Hausherren hatte der Ex-Dortmunder Alexander Isak, der in Thibaut Courtois (43.) seinen Meister fand.

Rückkehrer Martin Odegaard stand an alter Wirkungsstätte in der Real-Startelf und bestritt fünf Jahre nach seinem Debüt sein zweites Ligaspiel für die Königlichen. Im offensiven Mittelfeld deutete der 21-Jährige sein Potenzial an, ohne dabei für die ganz großen Highlights zu sorgen. In der 69. Minute wurde er für Casemiro ausgewechselt.

Silva verpasst Traumdebüt für Real Sociedad

Bei den Gastgebern feierte der eingewechselte David Silva sein Debüt, der Offensivstar war im Sommer von Manchester City ins Baskenland gewechselt. Kurz vor Schluss hatte Silva sogar die Führung für La Real auf dem Fuß, aber Raphael Varane warf sich in den Schuss (88.).

Für Real Madrid war es am zweiten Spieltag der erste Auftritt, erst in der dritten Runde steht für den Erzrivalen FC Barcelona der Auftakt an. Nach den Querelen um den abwanderungswilligen Superstar Lionel Messi, der nun doch bei den Katalanen bleibt, empfängt Barca am kommenden Sonntag den FC Villarreal.

Die Tabelle von La Liga wird von einem Überraschungsduo angeführt. Jeweils die optimale Ausbeute von sechs Punkten aus zwei Spielen holten der FC Granada und Betis Sevilla, am kommenden Samstag Gastgeber von Real Madrid.