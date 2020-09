Formel 1: Vettel-Wechsel zu Aston Martin - Franz Tost und Danner skeptisch

Auch Teamchef Tost, der per Skype in das AvD Motorsport Magazin zugeschaltet war, wollte nicht an eine neue Erfolgsserie des Heppenheimers wie zu früheren Red-Bull-Zeiten glauben: "Ich hoffe und wünsche ihm, dass er Erfolg hat und er auch Rennen gewinnen kann - um die Meisterschaft wird er mit Aston Martin kaum mitfahren können."

Vettel als deutscher Hoffnungsträger

Jedoch sieht der Österreicher die Fortsetzung von Vettels Karriere positiv für die Formel 1 an sich. "Ich finde es gut, dass Sebastian in der Formel 1 bleibt und die Leidenschaft aufbringt, weiter in der Formel 1 zu fahren. Er hat genug Geld und vier WM-Titel, er bräuchte es nicht mehr", sagte Tost.

In diese Kerbe schlug auch der zweimalige Le-Mans-Sieger Timo Bernhard. Gerade aus deutscher Sicht sei es immens wichtig, dass mit Vettel auch in der kommenden Saison ein großer Name an den Start gehe. "Das hilft dem ganzen Motorsport in Deutschland, dass wir nicht noch mehr in die Nische rücken", freut sich der 33-Jährige über Vettels Verbleib in der Königsklasse.