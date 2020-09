Tour de France: Tadej Pogacar zu gut, um sauber zu sein?

Es war und ist die große Frage nach der Wahnsinnsfahrt an der Planche des Belles Filles, mit der Tadej Pogacar am Samstag Primoz Roglic den sicher geglaubten Sieg bei der Tour de France wegschnappte . Und er selbst schien es sich auch zu fragen.

"Ich bin doch nur ein Junge aus Slowenien", sagte der Nachwuchsstar, der am Tag darauf als Sieger in Paris einfuhr, einen Tag vor seinem 22. Geburtstag an diesem Montag: "Schon diese Pressekonferenz ist zu groß für mich." Er könne "immer noch nicht verstehen, dass ich hier in Gelb sitze. Ehrlich, ich habe dafür keine Worte."