Gladbachs Winter-Neuzugang Joe Scally freut sich für BVB-Star Reyna

Der 17-Jährige spielt derzeit noch bei New York City FC in der US-amerikanischen MLS, verfolgt seinen zukünftigen Klub, der am Samstag den Bundesliga-Auftakt beim 0:3 gegen Borussia Dortmund verpatzte , aber offenbar schon intensiv ( Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga ).

Noch mehr scheint der Abwehrspieler, der am Samstag als jüngster Spieler in New Yorks Klubgeschichte in der Startelf stand, aber einen BVB-Landsmann zu verfolgen: Gio Reyna, der Gladbach mit einer guten Leistung und seinem Debüt-Tor wehtat.