Tennis, Rom: Novak Djokovic und Simona Halep erreichen Finale

Novak Djokovic peilt den Turniersieg in Rom an © Imago

Novak Djokovic stürmt beim ATP-Turnier in Rom unaufhaltsam dem Titel entgegen. Bei den Frauen zeigt sich Simona Halep in starker Form.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic und die Nummer zwei der Welt Simona Halep stehen bei den parallel ausgetragenen Sandplatzturnieren in Rom im Finale am Montag.

Halep weiter in starker Verfassung

Die Rumänin Halep greift in der "Ewigen Stadt" nach dem 22. Titel ihrer Karriere. Im Halbfinale schlug sie die Spanierin Garbine Muguruza mit 6:3, 4:6, 6:4 und blieb auch in ihrem neunten Match nach der Corona-Pause ungeschlagen. Im August hatte Halep (28), die auf die US Open verzichtete, das WTA-Turnier in Prag gewonnen.