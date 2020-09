Tour de France: Joop Zoetemelk, Tour-Sieger von 1980, in Paris von Auto angefahren

Der Niederländer Joop Zoetemelk ist auch in hohem Alter noch regelmäßiger Gast in der Radsportwelt © Getty Images

Am Tag der letzten Tour-Etappe wird Joop Zoetemelk in Paris von einem Auto angefahren. Der Niederländer muss mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Niederländer brach sich bei dem Unfall beide Arme sowie ein Bein und wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus in der französischen Hauptstadt transportiert. Das berichtete der TV-Sender NOS . Nach Angaben seiner Ehefrau ist Zoetemelk bei Bewusstsein.

Eigentlich hatte der 73-Jährige geplant, bei der Ankunft der 107. Auflage Tour de France auf dem Champs-Élysées anwesend zu sein. Der gebürtige Den Haager, der in seiner Profikarriere 16 Mal die Große Schleife durch Frankreich in Angriff nahm, lebt schon seit geraumer Zeit in Frankreich und sollte am Abend als Experte in der NOS-Sendung De Avondetappe auftreten.