FC-Bayern-Boss Rummenigge und Thiago mit emotionalen Abschied

Nach sieben Jahren in München zieht es Thiago auf die Insel. Beim Abschied von seinem Boss Karl-Heinz Rummenigge kann der Spanier seine Gefühle nicht unterdrücken.

Zugleich berichtete er von einem emotionalen Abschied zwischen ihm und dem Spanier am vergangenen Donnerstag in der Tiefgarage auf dem Klubgelände an der Säbener Straße.