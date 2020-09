Beachvolleyball-EM 2020: Behrens/Tillmann verlieren im Finale gegen Heidrich/Verge-Depre

Kim Behrens und Cinja Tillmann (Flacht/Hildesheim) haben bei der Beachvolleyball-EM in Jurmala/Lettland das Finale erst im Tie-Break verloren und den ganz großen Coup verpasst.

Das Duo musste sich den an Position drei gesetzten Schweizerinnen Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre mit 1:2 (21:18, 14:21, 16:18) geschlagen geben. ( Alle deutschen Ergebnisse der der Beach-EM )

Die Schweizerinnen konnten ihren Erfolg direkt nach dem Match noch kaum fassen. "Wir hatten nicht viel Spielpraxis in der letzten Zeit", zeigte sich Verge-Depre bei SPORT1 fast sprachlos. Auch ihre Partnerin Heidrich war überwältigt von dem Triumph. "Jetzt hier ganz oben zu stehen ist einfach Wahnsinn. Ich bin unglaublich stolz auf unser Team", versuchte sie ihre Gefühle in Worte zu fassen und vergass auch das Team hinter dem Team nicht: "Danke auch an die Sponsoren, ohne euch wäre das alles nicht möglich."