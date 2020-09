MotoGP: Vinales siegt, Dovizioso weiter Spitzenreiter

Während Weltmeister Marc Márquez zum Zuschauen verdonnert ist, kann in der MotoGP kein Pilot konstant Top-Leistungen abrufen.

In Abwesenheit von Weltmeister Marc Márquez geht das Schneckenrennen um den MotoGP-Titel weiter.

Der Italiener Andrea Dovizioso (Ducati) behauptete die Führung im Klassement der Motorrad-Königsklasse durch einen achten Platz beim Heimrennen in Misano.

Der italienische Superstar Valentino Rossi (Yamaha) stürzte bereits in der zweiten Runde und schied aus. In der Vorwoche war der neunmalige Weltmeister auf demselben Kurs als Vierter noch knapp am Podium vorbeigefahren.