Hattrick zum Saisonauftakt - BVB-Juwel Moukoko dreht auf

Mega-Talent Youssoufa Moukoko macht zum Saisonauftakt in der U19 Bundesliga gleich wieder von sich reden und schießt den Gegner mit einem Hattrick ab.

Das Mega-Talent von Borussia Dortmund schnürte beim Saisonauftakt in der U19 Bundesliga gegen Preußen Münster einen Hattrick und schraubte sein Konto auf unglaubliche 186 Treffer.

Im Sommer hatte der 15-Jährige nämlich in der Bild versprochen: "Ich will noch die 200-Tore-Marke knacken." Jetzt fehlen also noch 14 Tore bis zu dieser Messlatte.