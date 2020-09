Tour de France: Lance Armstrong verblüfft über Tadej Pogacar

Lance Armstrong: "Absolut unglaublicher Sieg von Pogacar"

Pogacar war mit 57 Sekunden Rückstand auf den scheinbar uneinholbar führenden Landsmann Primoz Roglic in das Zeitfahren an der Planche des Belles Filles gestartet, gewann den Kampf gegen die Uhr in Aufsehen erregender Manier und liegt nach einem Einbruch von Roglic nun mit 59 Sekunden vorn.