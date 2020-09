ADAC GT Masters: van der Linde & Niederhauser im Audi siegen in Hockenheim

Erfolgreicher Tag für Audi in Hockenheim. Beim zweiten GT-Masters-Rennen an diesem Wochenende sichert sich der Hersteller alle Plätze auf dem Podium.

"Ich konnte mein Glück nicht glauben. Nach dem Start war freie Bahn und das habe ich genutzt", erklärte van der Linde im SPORT1 -Interview. Ursprünglich war das Duo von Rang sechs aus in das Rennen gestartet, doch kurz nach dem Start änderte sich an der Reihenfolge viel.

Für van der Linde ging in diesen wilden Sekunden ein Fenster auf, durch das er mit seinem Audi brach und sich an die Spitze setzte. In der Folge war es für ihn und Kollege Niederhauser ein leichtes, die Führung bis zum Rennende zu verteidigen. "Ich kann es immer noch nicht so richtig fassen. Es war ein mega Tag für uns", jubelte Niederhauser bei SPORT1.