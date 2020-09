Anzeige

Bundesliga: VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 0:0 Bayer holt glückliches Remis

Florian Wirtz schlüpfte nach Kai Havertz' Abschied in die Spielgestalterrolle bei Bayer © Imago

Bayer Leverkusen präsentiert sich nach dem Abgang von Kai Havertz noch mit viel Luft nach oben. Mit einem Punkt beim VfL Wolfsburg ist die Werkself noch gut bedient.

Harmlos ohne Kai Havertz! Bayer 04 Leverkusen ist zum Start der Bundesliga noch auf Formsuche.

Die Mannschaft von Peter Bosz musste sich VfL Wolfsburg mit einem torlosen Remis zufrieden geben - und hatte dabei Glück, nicht als Verlierer vom Feld zu gehen. (Service: SPIELPLAN der Bundesliga)

Bayer im Glück! Wolfsburg-Tor zählt nicht

In einer lange Zeit zähen Partie sorgte Maximilian Arnold für das erste Highlight als er einen Eckball direkt aufs Tor zog, Lukasz Hradecky parierte reaktionsschnell (32.). Kurz darauf setzte John-Anthony Brooks einen Kopfball einen Tick zu hoch an (34.). (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Auch nach der Pause waren die Wolfsburger das etwas stärkere Team, der vermeintliche Führungstreffer durch Admir Mehmedi zählte wegen einer knappen Abseitsstellung von Vorbereiter Joao Victor aber nicht (57.). (Service: TABELLE der Bundesliga)

Die beste Leverkusener Chance vereitelte Koen Casteels, der einen Schuss von Moussa Diaby aus kurzer Distanz mit dem linken Fuß entschärfte (67.).

"Wenn man das ganze Spiel betrachtet, ist es ein faires Resultat", meinte Casteels bei Sky: "Wenn wir die Konter ein bisschen besser ausspielen, hätte es auch für uns einen Sieg geben können."

Havertz hinterlässt große Lücke in Leverkusen

Vor allem in der Offensive fehlte es den Rheinländern zum Liga-Auftakt ohne den zum FC Chelsea abgewanderten Nationalspieler Kai Havertz an Kreativität und Torgefahr. Eine Woche nach dem lockeren Pokal-Aufgalopp gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt (7:0) zeigte Bayer gegen müde Wölfe einen über weite Strecken harmlosen Auftritt und kam kaum zu Torchancen. Auch Youngster Florian Wirtz sorgte nur in Ansätzen für Gefahr.

Für Wolfsburg dürfte das Remis drei Tage nach dem kräftezehrenden Europacup-Spiel in Tirana (4:0 in der Europa-League-Qualifikation gegen Albaniens Vizemeister FK Kukesi) durchaus in Ordnung gehen.

Die Partie vor den 500 zugelassenen Zuschauern in der Wolfsburger Arena benötigte eine gewisse Warmlaufzeit. Leverkusen, das zunächst ohne seinen Königstransfer Patrik Schick startete, war zwar von Beginn an um Spielkontrolle bemüht. Doch im ersten Bundesliga-Spiel ohne Havertz und den ebenfalls im Sommer verkauften Kevin Volland (in letzter Saison zusammen 47 Scorerpunkte) fehlte der Leverkusener Offensive im letzten Drittel zunächst die Durchschlagskraft.

Wolfsburg mit den besseren Chancen

Auch Wolfsburg, das mit Innenverteidiger Maxence Lacroix (kam vom FC Sochaux) den einzigen Neuzugang in den Startformationen stellte, schien sich zunächst noch ein wenig von den Europacup-Strapazen erholen zu wollen und überließ den Gästen zunächst das Kommando. Dies änderte sich nach einer halben Stunde allerdings schlagartig, der VfL wachte auf - und kam zu Chancen. Neben Arnold und Brooks hatte auch Wout Weghorst (42.) die Wölfe-Führung auf dem Fuß.