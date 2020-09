Borussia Mönchengladbach, Wohltäter Max Eberl erklärt seinen Gehaltsverzicht

In Zeiten der Coronakrise wurde das Thema Gehaltsverzicht im Profifußball zu einem steten Begleiter. Dabei ging es vor allem darum, dass die Spieler auf einen Teil ihres Gehalts verzichten sollten, da die Vereine deutlich weniger Einnahmen generierten. Bei Max Eberl war das aber etwas anderes.

Der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach verzichtete auf sein Gehalt, um es wohltätigen Zwecken zu Gute kommen zu lassen. "Ich habe das sehr gern gemacht, will damit soziale Projekte unterstützen und anderen Menschen helfen kann", verriet Eberl im CHECK24 Doppelpass: "Ich mache das gern in meiner privilegierten Situation, damit Menschen die gleiche Ausgangslage haben – Schule, Kinder etc.."