ADAC Formel 4: Dürksen schießt Crawford ab, Bernier siegt in Hockenheim

Massiver Crash in der ADAC Formel 4. Gegen Ende des Rennens in Hockenheim schießt Joshua Dürksen seinen Konkurrenten Jak Crawford ab, dieser wirkt erstmal benommen.

Rund drei Minuten vor dem Ende des letzten Rennens am Hockenheimring hat Joshua Dürksen vom Team ADAC Berlin-Brandenburg e.V. seinen Konkurrenten Jak Crawford abgeschossen. In einer Rechtskurve prallte Dürksen mit voller Wucht von der Seite in den bis dahin zweitplatzierten Crawford hinein.

Das Rennen ging im Anschluss hinter dem Safety Car weiter und wurde in der letzten Minute abgebrochen. In diesem Fall wird das Ergebnis vor dem Unfall als Endergebnis eingetragen. Crawford darf sich deshalb trotz des Unfalls über Rang zwei freuen. An der Siegerehrung nahm er dennoch nicht teil, stattdessen wurde er direkt in das Medical Center gebracht.