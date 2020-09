Evander Holyfield: So gut ist er mit 57 vor dem Comeback in Form

Holyfield, der Tyson zweimal bezwang und Opfer des berühmten Ohrbisses von "Iron Mike" wurde , hatte im Mai ebenfalls verkündet, dass er noch einmal in den Ring steigen will.

Anders als bei Tyson, der am 28. November gegen Roy Jones Jr. in den Ring steigen wird , stehen bei Holyfield weder Termin noch Gegner fest. Seine Motivation scheint es nicht zu schmälern, die jüngsten Social-Media-Beiträge von "The Real Deal" zeigen ihn in Top-Form.

Evander Holyfield feiert Comeback nach neun Jahren Pause

Heute vor 33 Jahren, am 22. November 1986, schreibt Box-Legende Mike Tyson Geschichte. Mit 20 Jahren und 144 Tagen schlägt "Iron Mike" seinen Gegner Trevor Berbick K.o. und krönt sich zum jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten © Getty Images

Doch nicht nur Tyson hat für besondere Momente gesorgt. Wladimir Klitschko, Evander Holyfield, Anthony Joshua und Co. - die Liste von Boxern, die legendäre Duelle bestritten, ist lang. SPORT1 zeigt die größten Fights der Geschichte © SPORT1-Grafik: Davina Knigge/ Getty Images/ iStock

SCHMELING VS. LOUIS: Am 19. Juni 1936 trifft der deutsche Schwergewichtler Max Schmeling im New Yorker Yankee-Stadion auf den als unschlagbar geltenden Joe Louis. Schmeling hat eine Schwäche beim "Braunen Bomber" ausgemacht. Der US-Amerikaner lässt seine Linke nach einem Schlag immer hängen. Schmeling nutzt das aus und kommt mehrere Male durch. In der 12. Runde geht Louis K.o. © Getty Images

CLAY VS. LISTON I: Am 25. Februar 1964 erschüttert der erst 22 Jahre alte Cassius Clay die Welt, als er den Weltmeister im Schwergewicht, Sonny Liston, besiegt. Vor dem Kampf hatte Clay den klaren Favoriten Liston als "hässlichen Bär" und "Loser" verspottet. Der Kampf war mit 180 Millionen am TV der bis dahin meistgesehene Boxkampf © Getty Images

ALI VS. LISTON II: Ein Jahr später kommt es zum Rückkampf. Weltmeister Cassius Clay, der mittlerweile zum Islam konvertiert ist und sich Muhammad Ali nennt, streckt Liston mit einem Schlag nieder, der als "Phanton Punch" in die Geschichte eingeht. Dieses Bild geht danach um die Welt © imago

ALI VS. FRAZIER I: Das erste Aufeinandertreffen zwischen Ali und Joe Frazier am 8. März 1971 geht als "Kampf des Jahrhunderts" in die Annalen ein. Frazier gewann das Duell der beiden bis dahin ungeschlagenen Boxer einstimmig nach Punkten. Es war der Auftakt einer langjährigen Rivalität, in deren Verlauf sich die beiden Kontrahenten zwei weitere Male im Ring gegenüberstehen © Getty Images

ALI VS. FOREMAN: Wegen steuerlicher Vorteile verlegt Muhammad Alis legendärer Manager Don King den WM-Kampf im Schwergewicht ins damalige Zaire (heute Demokratische Republik Kongo). Gegner George Foreman hat seine letzten acht Gegner alle in den ersten zwei Runden K.o. geschlagen und prügelt auch im "Rumble in the Jungle" am 30. Oktober 1974 auf Ali ein © Getty Images

In der achten Runde geht "Big George" die Luft aus. Ali setzt zwei schnelle Links-Rechts-Kombinationen und lässt neun Kopftreffer folgen. Foreman wankt zu Boden und kommt nicht mehr rechtzeitig hoch © Getty Images

ALI VS. FRAZIER III: Der dritte und letzte Kampf zwischen Ali und Joe Frazier am 1. Oktober 1975 geht als "Thrilla von Manila" in die Box-Geschichte ein. Erneut weicht Don King den strengen US-Auflagen aus. In der Hauptstadt der Philippinen schlagen Frazier und Ali 14 Runden wie wild aufeinander ein, ehe Fraziers Betreuer Eddie Futch den Kampf abbricht. Er fürchtet um das Leben seines Schützlings. Auch Ali ist am Ende seiner Kräfte, bricht nach dem Kampf zusammen. Beide Boxer müssen ins Krankenhaus © Imago

TYSON VS. BERBICK: Am 22. November 1986 wird Mike Tyson im Alter von 20 Jahren und 144 Tagen mit einem K.o.-Sieg in der zweiten Runde über WBC-Weltmeister Trevor Berbick der jüngste Schwergewichtsweltmeister der Geschichte. Nur drei Monate nach dem Gewinn seines ersten WM-Gürtels kann Tyson auch den Titel der WBA erringen © Getty Images

TYSON VS. HOLYFIELD: Am 9. November 1996 verliert "Iron Mike" seinen WBA-Titel in der MGM Grand Arena überraschend gegen Landsmann Evander Holyfield. Ein halbes Jahr später kommt es wieder in Las Vegas zur Revanche. In der dritten Runde beißt Tyson seinem Gegner plötzlich ein Stück aus dem rechten Ohr ab © Getty Images

Dieses Schauspiel gibt es selbst in dem an Skandalen reichen Boxsport zum ersten Mal. Holyfield wird noch im Ring behandelt, Tyson disqualifiziert und für ein Jahr gesperrt. Weltmeister wird er danach nie wieder © Getty Images

FOREMAN vs. SCHULZ: Legende George Foreman, in den Neunzigern überraschend noch einmal Weltmeister geworden, gibt 1995 Axel Schulz eine Chance - offensichtlich deshalb, weil er den unerprobten Deutschen als leichten Gegner sieht © Getty Images

Da hat er die Rechnung ohne Schulz gemacht. Der "Schmeling-Enkel", wie er in den USA vermarktet wird, tritt dem Oldie beherzt entgegen, weicht seinen Schlägen aus, punktet aus der Halbdistanz, ist sogar dicht am K.o. © Getty Images

Die Punktrichter sehen Foreman trotzdem knapp vorn - ein Witz-Urteil, das sogar vom US-Publikum in Las Vegas ausgebuht wird. Foreman tritt danach zurück, Schulz verliert einen weiteren WM-Kampf gegen Francois Botha - ebenfalls umstritten © Getty Images

LEWIS VS. TYSON: Mike Tyson und Champion Lennox Lewis liefern sich vor ihrem Kampf 2002 schon auf der Pressekonferenz einen Prügelei mitsamt ihrer Entourage. Tyson gibt später zu, Lewis dabei ins Bein gebissen zu haben. WBC-Präsident Jose Sulaiman verklagt Tyson zudem auf 56 Millionen Dollar. Sulaiman sieht sich ebenfalls von Tyson angegriffen © Getty Images

Im Kampf selbst liefern sich beide Boxer zuerst einen Schlagabtausch auf Augen- und Fausthöhe. Tyson allerdings geht Runde für Runde mehr die Kraft aus. Als Lewis ihn in der achten Runde zum zweiten Mal niederschlägt, steht er nicht mehr auf © Getty Images

KLITSCHKO VS. LEWIS: Witali Klitschko (rechts) will am 21. Juni 2003 den damals dominierenden Schwergewichtler Lennox Lewis ablösen. Der Ukrainer boxt stark, hat aber so viele Platzwunden im Gesicht, dass der Kampf auf Empfehlung des Ringarztes nach der sechsten Runde abgebrochen wird und Lewis Weltmeister bleibt © Getty Images

Besonders bitter: Der heutige Bürgermeister von Kiew liegt bis dahin bei allen Punktrichtern vorne. Es ist eine von nur zwei Niederlagen Klitschkos in 47 Profikämpfen © Getty Images

KLITSCKO VS: HAYE: Bruder Wladimir Klitschko bekommt 2011 mit David Haye im Gegensatz zu manch anderer Kampfansetzung einen durchaus würdigen Herausforderer in den Weg gestellt - nach jahrelangem Geplänkel © Getty Images

Aber letztendlich hat auch Haye kaum eine Chance gegen "Dr. Steelhammer" und verliert klar nach Punkten. Haye macht nach dem Kampf eine Zehenverletzung dafür verantwortlich, nie wirklich attackiert haben zu können © Getty Images

KLITSCHKO VS. FURY: Wladimir Klitschko ist der dominierende Schwergewichtler der vergangenen Jahre und tritt als klarer Favorit am 28. November 2015 in Düsseldorf gegen Tyson Fury an. Der britische Skandal-Boxer, bekannt durch seine harten Schläge, Clownereien und fragwürdigen Aussagen, schafft das Unglaubliche: Er besiegt Klitschko eindeutig nach Punkten und nimmt dem Ukrainer die Gürtel der Verbände WBA, WBO und IBF ab © Getty Images

MAYWEATHER VS. PACQUIAO: Der US-Amerikaner Floyd Mayweather und der Philippiner Manny Pacquiao, die beiden wohl besten Boxer der jüngeren Vergangenheit, messen sich am 2. Mai 2015 in einem großen WM-Vereinigungskampf (WBA, WBC und WBO) in Las Vegas. In dem als "Jahrhundertkampf" angepriesenen Duell setzt sich Mayweather nach Punkten durch. Der Fight soll 400 Millionen Dollar generiert haben © Getty Images

JOSHUA VS. KLITSCHKO: Erstmals seit der Pleite gegen Fury, dem inzwischen nach reichlich Skandalen alle gewonnenen Gürtel wieder entzogen wurden, steht Wladimir Klitschko wieder im Ring. Mit dem britischen Shooting-Star Anthony Joshua liefert er sich am 29. April 2017 ein packendes Duell, geht aber letztlich erneut K.o.. Es ist Klitschkos letzter Profi-Kampf © Getty Images

