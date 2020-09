FC Bayern: Reaktion auf volle VIP-Tribüne nach Schalke-Spiel

Dass die Klubfunktionäre am Freitag dicht an dicht auf der Tribüne saßen, sorgte für Irritationen © Imago

Zudem geschah dies an dem Tag, an dem in der bayerischen Landeshauptstadt über schärfere Maßnahmen nachgedacht wurde, weil die Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten hatte. Fußball-Deutschland war ebenfalls irritiert und rätselte, wieso die Verantwortlichen so gehandelt hatten.