UFC: Colby Covington beleidigt nach Sieg LeBron James, Trump gratuliert

Colby Covington hat in der Nacht zum Sonntag den Hauptkampf der UFC Fight Night in Las Vegas gegen Tyron Woodley gewonnen - und danach mit einer verbalen Attacke auf NBA-Star LeBron James für Schlagzeilen gesorgt.

Colby Covington greift LeBron James an - nicht zum ersten Mal

Er habe genug von all den "woke athletes", sagte der 32-Jährige: "Woke" ist eine Umschreibung für jemanden, der politisch-gesellschaftliches Bewusstsein zeigt, von Covington in dem Kontext aber abfällig gemeint ist, in etwa so wie "politisch (über-)korrekt". Covington nannte James zudem einen "rückgratlosen Feigling".