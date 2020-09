NHL: Dallas Stars gewinnen erstes Finalspiel gegen Tampa Bay Lightning mit 4:1

Tampas Offensive verzweifelt an Ersatz-Goalie Chudobin © Getty Images

"Er hat ein paar großartige Paraden zum richtigen Zeitpunkt gezeigt", lobte Trainer Rick Bowness den 34-Jährigen, der den verletzten Stammtorwart Ben Bishop in den Playoffs bislang hervorragend ersetzte.

Spiel zwei wird in der Nacht von Montag auf Dienstag (2.00 MESZ) in der "Blase" in Edmonton ausgetragen. Zum Titelgewinn sind vier Siege notwendig.