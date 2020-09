WWE: Melina angeblich unmittelbar vor Comeback

Melina dementiert Berichte über WWE-Comeback nicht

Die 41-Jährige - voller Name: Melina Nava Perez - hat bereits in einem Facebook-Post reagiert und die Nachricht weder bestätigt noch dementiert, sie sprach von einer "Möglichkeit".

Das frühere Model war ursprünglich zwischen 2005 und 2011 für WWE aktiv, ihr Debüt feierte sie als Managerin des Tag Teams MNM (Joey Mercury und Johnny Nitro alias John Morrison). Melina rückte dabei mehr und mehr in den Fokus, ab 2007 präsentierte WWE sie als Pfeiler der Frauen-Division, sie gewann dreimal den Women's, zweimal den Divas Title. In Erinnerung blieben vor allem ihre akrobatischen Einlagen und ihr einzigartig aufreizender Entrance, bei dem sie sich mit einem Spagat in den Ring hievte.