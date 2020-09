Oliver Batista Meier: Leihgabe des FC Bayern trifft für Heerenveen

Oliver Batista Meier ist vom FC Bayern an den SC Heerenveen ausgeliehen und entwickelt sich dort zum Schlüsselspieler © Imago

Der 19-jährige Oliver Batista Meier ist diese Saison vom FC Bayern an den SC Heerenveen verliehen. Im zweiten Spiel ist er entscheidend am Sieg beteiligt.

In der vergangenen Saison war Oliver Batista Meier noch für die zweite Mannschaft und die U19 des FC Bayern aktiv.

In dieser Spielzeit ist er an den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen verliehen und zeigte am zweiten Spieltag eine starke Leistung.