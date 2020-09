FC Barcelona: Philippe Coutinho bei Gamper-Trophäe Man of the Match

Der FC Barcelona gewinnt die hauseigene Joan-Gamper-Trophäe gegen den FC Elche. Man of the Match im Testspiel ist Philippe Coutinho.

Nach seiner Rückkehr zum FC Barcelona liefert der Brasilianer konstant gute Leistungen ab. Im Testspiel gegen den FC Elche, der Joan-Gamper-Trophäe, wurde er zum Man of the Match gewählt.

In den vorigen beiden Testspielen hatte sich Coutinho in die Torjägerliste eingetragen. Auch wenn ihm bei der Generalprobe für das erste La-Liga-Spiel gegen den FC Villarreal am kommenden Sonntag kein Tor vergönnt war, zeigte er wieder eine überzeugende Vorstellung (Ergebnisse und Spielplan von La Liga).