BVB: Jude Bellingham jüngster Vorlagengeber der Bundesliga-Geschichte

Jude Bellingham bereitet in seinem ersten Bundesliga-Spiel für den BVB gegen Borussia Mönchengladbach einen Treffer vor. Dadurch knackt er eine historische Bestmarke.

Der Neuzugang von Birmingham City feierte beim 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach sein Bundesliga-Debüt – und trug sich gleich in die Scorerliste ein.

Der CHECK24 Doppelpass mit Gladbach-Manager Max Eberl am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

In der 35. Minute legte der 17-Jährige den Führungstreffer der Dortmunder auf. Mit der Fußspitze spitzelte er den Ball zu seinem gleichaltrigen Teamkollegen Giovanni Reyna, der ins lange Eck abschloss und seinen ersten Bundesliga-Tor erzielte.

Durch den Assist avancierte Bellingham mit 17 Jahren und 82 Tagen zum jüngsten Assistgeber seit detaillierter Datenerfassung in der Bundesliga. (Service: SPIELPLAN der Bundesliga )

Damit nicht genug: Bellingham ist sogar der jüngste Torschütze des BVB überhaupt in einem Pflichtspiel. Bislang hielt diesen Rekord Nuri Sahin, der am 26. November 2005 in der Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg im Alter von 17 Jahren und 82 Tagen traf.