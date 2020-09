2. Liga: Bochum gegen St. Pauli LIVE im TV, Stream und Liveticker

St. Pauli und Bochum wollen erfolgreich in die Saison starten © Imago

Flutlichtspiel in der 2. Bundesliga. Am Montagabend beschließen der VfL Bochum und der FC St. Pauli den ersten Spieltag der neuen Saison 2020/21.

Der erste Spieltag in der 2. Liga neigt sich dem Ende. Am Montagabend empfängt der VfL Bochum den FC St. Pauli. ( 2. Bundesliga VfL Bochum - FC St. Pauli ab 20.30 Uhr im LIVETICKER )

Die beiden Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in den Saisonauftakt. Während sich die Bochumer im Pokal souverän mit 3:0 gegen den Oberligisten FV Engers durchsetzten, blamierten sich die Hanseaten bei einer 4:2 Niederlage gegen den Regionaligisten SV Elversberg.

Denn schon in der letzten Saison mussten die Anhänger des FC St. Pauli ihre Leidensfähigkeit unter Beweis stellen. Ein ständiger Kampf gegen den Abstieg wurde am Ende auf Rang 14 mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz abgeschlossen. Unter Timo Schultz soll nun eine ruhigere Saison folgen.

Bochum erwartet ruhige Saison

Der VfL Bochum hat eine Saison mit Höhen und Tiefen hinter sich, die am Ende auf einem passablen achten Platz abgeschlossen wurde. Trainer Thomas Reis übernahm früh in der Saison für Robin Dutt und führte die Mannschaft aus dem Tabellenkeller. In der kommenden Spielzeit soll der Abstiegskampf gar nicht erst zum Thema werden.