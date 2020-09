Radsport: Unfall mit LWK bei Luxemburg-Rundfahrt - Fahrer zuvor mit Protest

Die Luxemburg-Rundfahrt hat in diesem Jahr mit mehreren Sicherheitsproblemen zu kämpfen © Imago

Da sich der Vorfall allerdings an einem Anstieg ereignete, war das Feld eng zusammengerückt. Durch das zusätzliche Abbremsen der Fahrer, um dem plötzlichen Hindernis auszuweichen, verdichtete sich das Feld weiter und es kam zu einem Massensturz.

Zum Glück für alle Beteiligten ging der Unfall relativ glimpflich über die Bühne. Am schlimmsten erwischte es den Astana-Fahrer Jewgeniy Gidich. Der Kasache saß mit blutenden Schnittwunden und Abschürfungen am Straßenrand und musste das Rennen in der Folge aufgeben.