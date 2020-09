Florian Müller beim SC Freiburg - Matchwinner nach turbulenter Woche

Am Montag stand der Keeper noch beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Fünf Tage später lief er als Stammtorwart des SC Freiburg beim Bundesliga-Auftakt beim VfB Stuttgart auf - und rettete mit einer Glanzparade in der Nachspielzeit den knappen 3:2-Sieg .

Müller profitiert von Flekken-Verletzung

Zufrieden mit der Schlussphase der Breisgauer war Müller nicht, immerhin verspielte das Team von Christian Streich beinahe eine 3:0-Führung. "Manchmal läuft es so, auch wenn man eine große Führung hat. Das dürfen wir nicht zulassen", mahnte er bei Sky , ergänzte aber: "Am Ende haben wir dann gut verteidigt, alles hineingeworfen und verdient gewonnen."

Müller will Abschied von Mainz nachholen

"Es war turbulent. Es ging relativ schnell. Super, dass es so schnell geklappt hat und beide Vereine sich so schnell einig geworden sind", beschrieb Müller seine vergangene Woche.

"Es ging leider so schnell, dass ich direkt weg musste", erklärte er. Seinen Abschied will er aber in wenigen Tagen nachholen. Er werde "wahrscheinlich am Montag mal hoch fahren und meine Sachen holen. Dann sage ich auch noch mal richtig tschüss."