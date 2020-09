Serie A: Italiens Regierung erlaubt Fußballspiele mit Zuschauern

In der Serie A werden zukünftig wieder einige Fans ins Stadion kommen © Imago

Die italienische Regierung hebt den Daumen für Fußball-Fans in der Serie A. Zuvor hatten drei Regionen entsprechende Beschlüsse gefasst.

Die italienische Regierung hat am Samstagabend grünes Licht für jeweils 1000 Zuschauer in den Spielen der Serie A in allen 20 Regionen gegeben.