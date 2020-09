Gareth Bale von Real Madrid kehrt zu Tottenham Hotspur zurück

So frenetisch wird Bale in London empfangen

Die Spurs vermeldeten am Samstagabend die Verpflichtung des Offensivspielers, der von Real Madrid für ein Jahr ausgeliehen wird. Der 31-Jährige war bereits am Freitag ins Trainingszentrum der Spurs in Enfield gereist, wo er von etwa 50 Fans mit Gesängen begrüßt wurde.