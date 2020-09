Thorgan Hazard beim BVB verletzt - Favre bringt Passlack

Bittere Nachricht für Borussia Dortmund: Im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach (3:0) musste Thorgan Hazard bereits in der ersten Halbzeit verletzt vom Feld.

In der 16. Minute fasste sich der Belgier an den Oberschenkel und setzte sich auf den Boden. Anschließend humpelte der Außenspieler hinter das Tor und zeigte an, dass es nicht weitergeht.