FC Bayern München: Stars erhalten E-Autos von Audi

Sport Bilder des Tages Robert Lewandowski 9 (Bayern). bei der Einfahrt in die Tiefgarage Säbenestraße., FC Bayern Muenchen, Erstes Training nach der Corona-Pause. 06.04.2020 Muenchen Bayern Deutschland *** Robert Lewandowski 9 Bayern entering the Säbenestraße underground car park, FC Bayern Muenchen, First training session after the corona break 06 04 2020 Muenchen Bayern Deutschland Copyright: xkolbert-press UlrichxGamelx © Imago