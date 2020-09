Tour de France 2020, 20. Etappe: Tadej Pogacar im Gelben Trikot nach Zeitfahren

Für Roglic wurde das Bergzeitfahren zum großen Drama. Als Führender gestartet, hatte er seinem Landsmann vor allem in der zweiten Hälfte der Etappe nicht mehr viel entgegensetzen. Vor dem letzten Anstieg hatte Pogacar sogar nochmal sein Fahrrad gewechselt, um den Angriff auf Geld zu vollenden.

Dazu holte sich Pogacar in 55:55 Minuten auch noch den Tagessieg. Dazu übernahm er auch die Führung im Bergtrikot ( Die Bergwertung der Tour de France ) und verteidigte das weiße Trikot für den besten Nachwuchsfahrer.

Nach dem Rennen rang Pogacar um Worte: "Ich glaube, ich träume. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wann ich das kapieren werde. Ich bin so stolz auf die Mannschaft. Es ist eine große Leistung, das Gelbe Trikot am letzten Tag zu gewinnen. Ein großer Traum, aber wir haben es geschafft."