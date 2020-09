ATP-Masters in Rom: Dominik Koepfer scheitert an Novak Djokovic

Erst im Viertelfinale ist für Dominik Koepfer gegen Novak Djokovic Schluss bei den ATP-Masters in Rom © Getty Images

Tennisprofi Dominik Koepfer (Furtwangen) hat das Viertelfinale beim ATP-Masters in Rom gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic trotz einer couragierten Leistung verloren. Der 26-Jährige unterlag dem Serben mit 3:6, 6:4, 3:6, agierte aber gerade im zweiten Satz auf Augenhöhe mit dem Branchenführer, der sich in Rom unbeeindruckt von seiner Disqualifikation im Achtelfinale der US Open zeigt.