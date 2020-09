Schalke 04: David Wagner muss jetzt liefern - Schluss mit Ausreden!

Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Schalker Hoffnungen schon verflogen

Dass die Schalker, die mit dem schweren Rucksack von 16 sieglosen Rückrundenspielen in die neue Saison gestartet waren, beim aktuell besten Team der Welt nichts holen würden, war so gut wie klar. Sich aber derart abschlachten zu lassen, war dann doch zu viel des Guten.

Sportchef Jochen Schneider, der (noch) hinter Trainer Wagner steht, betonte zuletzt, seine Einschätzungen in den ersten Saisonspielen nicht an Ergebnissen festmachen zu wollen, sondern viel mehr an der "Art und Weise, wie wir auftreten". Die war am Freitagabend schlichtweg jämmerlich.