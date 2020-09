Serie A: Juventus Turin und SSC Neapel Live im TV, Stream, Ticker

Am Sonntag startet der amtierenden italienische Meister Juventus Turin in die neue Saison und auch Gennaro Gattusos SSC Neapel feiert den Auftakt.

In der italienischen Serie A gehen am Sonntag zwei Top-Mannschaften in die Saison 20/21. Neben Meister Juventus Turin bestreitet auch der SSC Neapel seine erste Partie.