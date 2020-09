DTM: Robin Frijns gewinnt chaotisches Rennen am Nürburgring

Robin Frijns setzte sich am Nürburgring durch © Imago

Robin Frijns hat das chaotische elfte Saisonrennen der DTM auf dem Nürburgring gewonnen und in der Gesamtwertung den Rückstand auf den führenden Nico Müller (Schweiz) verkürzt.

Müller: DTM-Rennen "frustrierend"

In dem Rennen mit insgesamt drei Safety-Car-Phasen behauptete der Niederländer Frijns im Audi auch nach dem dritten Restart seine Führung. Müller, der in der siebten Runde nach dem ersten Wiederbeginn von Jamie Green (Großbritannien) berührt wurde und sich wegdrehte, legte eine Aufholjagd hin, konnte am Ende aber nicht mehr bis ganz nach vorn fahren.