Formel 1, Michael Schumacher: Massa erklärt Rascasse-Gate von Monaco

"Wir hatten eine Besprechung mit dem Team, dabei redeten wir über das Qualifying", erklärte Massa in der Sky -Dokumentation "The Race to Perfection".

Schumacher nimmt Brawn-Witz offenbar ernst

"Rascasse-Gate" geht für Schumacher nach hinten los

Schumacher lag im Qualifying in Führung, als er auf seiner letzten Runde seinen Ferrari in der Rascasse parkte und damit eine Gelbe Flagge provozierte. So verhinderte er, dass ihm die Konkurrenten die Pole Position noch entreißen konnten. Die Rechnung hatte Schumacher allerdings ohne die Stewards gemacht, die ihn für die Aktion bestraften und für das Rennen auf den letzten Startplatz setzten.

Rascasse, die Zweite: Michael Schumachers Manöver gegen Fernando Alonso und die folgende Bestrafung gegen den Rekord-Champion sorgen für Aufruhr - es ist das Thema schlechthin beim Glamour-GP in Monaco. SPORT1 blickt zurück auf die größten Formel-1-Aufreger © Getty Images

Die Mutter aller Rivalitäten in der Königsklasse: Alain Prost jagt hier Ayrton Senna. Zum Eklat kommt es 1989 in Suzuka, als sich beide von der Strecke rammen © imago

Michael Schumacher (l.) und Damon Hill 1994 in Silverstone. Schumacher ignoriert eine Schwarze Flagge und wird für zwei Rennen gesperrt © Getty Images

Schumi 1994 in Spa: Wegen einer Unregelmäßigkeit am Unterboden wird ihm der Sieg aberkannt. Der Name "Schummel-Schumi" ist geboren © Getty Images

Schumacher gegen Hill 1994 in Adelaide. Die Titelaspiranten kollidieren und scheiden aus, Schumi wird erstmals Champion © Getty Images

Und wieder Schumi. In Jerez 1997 rammt er Jacques Villeneuve, der dennoch Weltmeister wird. Schumacher wird aus der WM-Wertung gestrichen © Getty Images

"Let Michael pass for the championship", lautet der denkwürdige Befehl Jean Todts an Rubens Barrichello 2002 in Österreich. Danach wird die Teamorder verboten © Getty Images

Ein Rennen mit sechs Teilnehmern: 2005 ziehen die von Michelin ausgerüsteten Teams in Indianapolis nach der Einführungsrunde aus Sicherheitsgründen zurück © Getty Images

Rascasse-Affäre: Michael Schumacher "parkt" 2006 seinen Ferrari in der Quali in Monaco und blockiert so die Strecke für die nachfolgenden Rivalen. Nachträglich wird ihm die Pole aberkannt © Getty Images

Blockade in Budapest: Fernando Alonso hält seinen Teamkollegen Lewis Hamilton in der Quali 2007 auf und wird um fünf Plätze nach hinten versetzt © Getty Images

Die Spionage-Affäre: McLaren-Mercedes mit Teamchef Ron Dennis werden 2007 aufgrund gestohlener Ferrari-Daten mit der Rekordstrafe von 100 Millionen Dollar und der Aberkennung aller Team-WM-Punkte belegt © Getty Images

Anfang 2009, wieder sind die Silberpfeile mittendrin: Hamilton lässt Toyota-Pilot Jarno Trulli beim Saisonauftakt in Melbourne vorbeiziehen, was er später vor den FIA-Kommissaren wiederholt verneint - die "Lügen-Affäre" nimmt ihren Lauf © imago

Im April kommt der FIA-Weltrat in dieser Sache zusammen. Das Team erhält wegen seiner Kooperation eine Bewährungsstrafe © Getty Images