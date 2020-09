Gladbachs Hannes Wolf wehrt sich gegen Überheblichkeits-Vorwurf

"Es ist mir unverständlich, wie man so urteilen kann, wenn man die Person nicht wirklich kennt", sagte der 21-Jährige im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de : "Mein äußeres Auftreten wird manchmal vielleicht gegen mich verwendet. Dabei ist es mein Weg, meine Unsicherheit zu überspielen."

So ließe sich ein "vernünftiges Selbstbewusstsein entwickeln. Das ist insbesondere für uns Profifußballer enorm wichtig".

Gold-Steak, Rolex und ein Privatjet

In den Medien sorgten zwei Vorfälle für negative Schlagzeilen: Im Juli 2020 urlaubte Wolf auf Mykonos und gönnte sich im Restaurant Nurs-Et ein Gold-Steak für rund 300 Euro. Das kam nicht bei jedem gut an.

Wolf will unter Rose wieder aufblühen

In Gladbach will der österreichische Nationalspieler nun ein neues Kapitel aufschlagen und für positive Schlagzeilen sorgen. Zunächst ist Wolf für eine Saison von Ligakonkurrent RB Leipzig an den fünfmaligen Meister ausgeliehen, anschließend besitzt die Borussia eine Kaufoption.