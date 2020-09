ADAC TCR Germany: Jan Seyffert feiert ersten Sieg, Kirchner fällt zurück

Große Freude bei Jan Seyffert. Der Hyundai-Pilot feiert auf dem Hockenheimring seinen ersten Sieg in der ADAC TCR Germany. Der Pole Setter fällt dagegen zurück.

Der Pilot von HP Racing International (Hyundai) durfte sich am Samstag über seinen ersten Sieg in der ADAC TCR Germany freuen. Und das, obwohl er nicht von der Pole Position aus in das Rennen ging. Der Deutsche setze sich von seinem Teamkollegen Harald Proczyk durch.