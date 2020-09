Bundesliga: BVB bezwingt Gladbach - Reyna, Haaland und Co. glänzen

Giovanni Reyna brachte den BVB gegen Gladbach in Führung © Getty Images

Borussia Dortmund hat vor allem dank seiner hochtalentierten Youngster einen gelungenen Start in die neue Bundesliga-Saison gefeiert. (Service: SPIELPLAN der Bundesliga )

Hazard beim BVB früh verletzt raus

Für Gladbach setzte sich damit eine rabenschwarze Serie fort: Es war bereits die zwölfte Pflichtspiel-Niederlage gegen Dortmund in Folge! (Service: TABELLE der Bundesliga )

Einziger Dortmunder Wermutstropfen: Thorgan Hazard musste bereits in der 19. Minute verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Felix Passlack in die Partie.

Trainer Lucien Favre hatte gegenüber dem lockeren 5:0-Pokalerfolg bei Drittligist MSV Duisburg nur eine Änderung vorgenommen: Roman Bürki kehrte nach seinen Hüftproblemen für Marwin Hitz ins Tor zurück. Gäste-Coach Marco Rose überraschte mit einer defensiveren Variante. Dabei saß der zuletzt formstarke Patrick Herrmann zunächst nur auf der Bank. Insgesamt bot Rose nur drei nominelle Offensivkräfte in seiner Startelf auf.

Gladbach startet gut - Bürki rettet gegen Hofmann

Das Offensivspiel der Gastgeber nahm trotz Hazards frühem Aus langsam Schwung auf. Haaland boten sich die ersten Gelegenheiten (21., 22.). Gladbach war zwar weiterhin gut im Spiel, gefährlich wurde die Elf vom Niederrhein im ersten Durchgang aber nur selten. Kapitän Lars Stindl tat sich in der Sturmspitze gegen die von Mats Hummels gut organisierte Dortmunder Dreierkette schwer. Bei der Chance von Jonas Hofmann reagierte Bürki zudem stark (31.).

Danach drehten die Youngster des BVB auf. Bellingham bediente in seinem ersten Bundesligaspiel Reyna, der US-Amerikaner ließ Torhüter Yann Sommer keine Chance. Sancho hätte per Kopf vor der Pause fast noch erhöht (40.).

Haaland macht mit zweitem Tor alles klar

Der BVB nahm den Schwung mit in den zweiten Durchgang. Nach einem Zweikampf zwischen Reyna und Rami Bensebaini entschied Schiedsrichter Felix Brych nach Ansicht der TV-Bilder auf Elfmeter. Nach kurzer Besprechung überließ Sancho Sturmpartner Haaland den Ball, der Norweger verwandelte sicher.

Rose reagierte auf den Zwei-Tore-Rückstand und brachte die in der Vorbereitung länger fehlenden Marcus Thuram und Alassane Pléa. Als später noch Herrmann kam, wurden die Gladbacher mutiger. Es mangelte oft aber an der Präzision. Haalands zweiter Treffer nach einem perfekt ausgespielten Konter beseitigte die letzten Zweifel am BVB-Erfolg.