Bundesliga: Stuttgart - SC Freiburg 2:3, VfB- Aufholjagd nicht belohnt

Freiburg mit Blitzstart

Die Freiburger überzeugten vor allem in der ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel hatte Stuttgart gute Chancen, das Spiel zu drehen, scheiterte aber an einer mangelhaften Chancenverwertung. (Service: SPIELPLAN der Bundesliga )

"In der ersten Hälfte war es schwer für Stuttgart, da waren wir psychologisch im Vorteil. In der zweiten Halbzeit war es dann das genaue Gegenteil", erklärte Torschütze Petersen nach dem Spiel bei Sky .

Torwart Florian Müller, der mit einer starken Parade in der Nachspielzeit den Sieg festhielt, erklärte: "Am Ende dürfen wir das nicht zulassen. Aber wir haben alles reingeworfen und am Ende verdient gewonnen"

Stuttgart dreht nach der Pause auf

VfB vergibt beste Chancen

Dann nahmen die Schwaben mehr und mehr das Heft in die Hand. Und das Team von Pellegrino Matarazzo erspielte sich einige hochkarätige Torchancen. Nach 50 Minuten schob Gonzalo Castro den Ball freistehend aus kurzer Distanz am Tor vorbei, kurze Zeit später rette Freiburgs Jonathan Schmid in höchster Not.