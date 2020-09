Bundesliga: Union Berlin - FC Augsburg 1:3, Kruse mit Debüt, Gregoritsch trifft

Die Spieler von Union Berlin starten mit einer Enttäuschung in die neue Saison © Getty Images

Die Fuggerstädter siegten in einer kampfbetonten Partie an der Alten Försterei mit 3:1 (1:0) und verschafften sich vor dem Heimspiel-Auftakt am kommenden Wochenende gegen Borussia Dortmund eine gute Augsangsposition. (Service: TABELLE der Bundesliga)