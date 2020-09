Formel 1: Großer Preis der Emilia-Romagna in Imola vor 13.000 Fans

Nach Rennen in Monza und Mugello gastiert die Formel 1 Ende Oktober ein weiteres Mal in Italien. In Imola dürfen sich die Fahrer auf tausende Fans freuen.

Die Formel 1 wird ihr Grand-Prix-Wochenende in Imola am 31. Oktober und 1. November vor 13.000 Zuschauern austragen.

Beim Rennen am 13. September in Mugello waren knapp 3000 Zuschauer zugelassen, am 6. September in Monza waren 250 eingeladene Mediziner an der Strecke live dabei.