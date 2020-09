Luca Waldschmidt feiert für Benfica Lissabon Traumdebüt beim Ligastart

Benfica Lissabon eröffnet mit einem deutlichen Sieg die neue Saison in der Liga NOS. Luca Waldschmidt zeigt sich in seinem ersten Spiel treffsicher.

Der Ex-Freiburger brachte das Team von Jorge Jesus zunächst mit einem gekonnten Lupfer in Führung (19.). Im zweiten Durchgang legte der 24-Jährige, der in diesem Sommer für 15 Millionen Euro von den Breisgauern nach Portugal gewechselt war, per Direktabnahme aus kurzer Distanz (66.) nach.