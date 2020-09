NBA: L.A. Lakers besiegen Denver Nuggets in Spiel 1 der Western Conference Finals

Anthony Davis (r., gegen Nikola Jokic) war in Spiel eins der beste Werfer der L.A. Lakers © Getty Images

Die L.A. Lakers kommen im Finale der Western Conference dem Einzug in die NBA Finals ein Stück näher. In Spiel eins gegen die Denver Nuggets glänzt Anthony Davis.

Die L.A. Lakers haben in der NBA ihre Titel-Ambitionen untermauert.

Angeführt vom überragenden Anthony Davis legte das Team um Superstar LeBron James in Spiel eins der Western Conference Finals gegen die Denver Nuggets mit einem 126:114-Erfolg vor. In der Best-of-Seven-Serie fehlen den Lakers damit noch drei Siege zum Einzug in die NBA Finals. (Spielplan der NBA-Playoffs)