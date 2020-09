Jamal Musiala: Bayerns jüngster Torschütze im Porträt

Jamal Musiala: So plant Flick mit Bayerns Supertalent

Nach seinem Treffer gegen Schalke, mit dem er zu Bayerns jüngstem Torschützen wurde, ist Jamal Musiala in aller Munde. SPORT1 stellt den bemerkenswerten Teenager vor.

In der 72. Minute wurde Musala gegen Schalke 04 eingewechselt und traf in der 81. Minute zum 8:0-Endstand. Mit seinen 17 Jahren, 6 Monaten und 23 Tagen wurde er zum jüngsten Torschützen in der ruhmreichen Geschichte des Rekordmeisters.