Bundesliga: FC Bayern gegen Schalke 04 die Stimmen zum Auftakt

...über die nimmersatten Bayern: "Es war heute ein bisschen kälter, da hat es gutgetan, sich von außen ein bisschen zu bewegen und einzubringen. Wir wollten die Null halten und kein Gegentor bekommen. Es war mir wichtig, weil auch noch junge Spieler reinkamen, dass wir die Spieler bei Linie halten."​ ...über die Dominanz seines Teams: "Wir haben das erste Spiel gemacht, jetzt machen wir hier mal langsam. Wir haben das bravourös gemacht. Für uns war es wichtig zu zeigen, dass wir auch in dieser Saison wieder auf dem richtigen Weg sind." ...über den Einstand von Leroy Sané: "Er hat gut reingefunden, es war schon, dass er direkt da war und sich in unser Spiel integriert hat. Wir hatten enorm viel Speed. Die beiden haben das hervorragend gemacht. Man hat schon bei der Nationalmannschaft gesehen, dass sie sich verstehen."...über Alphonso Davies, der auf der Bank saß: "Er hatte Probleme die letzten zwei Trainingseinheiten, deswegen hat er nicht von Anfang an gespielt. Wir wollten kein Risiko eingehen."

"Es gibt viele Sachen, die für uns nicht funktioniert haben und für Bayern hat sehr vieles funktioniert. Sie sind eine sehr gute Mannschaft, vielleicht die beste der Welt. Das Ergebnis tut uns trotzdem weh. Es ist immer schwer, nach so einem Spiel vom Platz zu gehen. Ich habe trotzdem Hoffnung, weil wir niemals aufgegeben haben. Ja, das Ergebnis ist sehr hoch ausgefallen und das war schlecht von uns. Aber wir eine gute Mentalität und wir müssen auf die ganze Vorbereitung schauen. Das war unser erstes Pflichtspiel und jetzt richten wir den Blick auf Bremen. Wir haben versucht, nach vorne zu verteidigen, aber nach den ersten zwei Diagonalbällen über die Abwehr haben wir uns etwas zurückgezogen. In der zweiten Halbzeit haben wir das korrigiert. So ist Fußball. Wir machen Fehler, die wir abstellen müssen. Wenn man gegen so eine Mannschaft spielt, ist jeder Fehler ein Tor. Das tut weh und das ist schwer, aber wir werden nicht jedes Wochenende gegen so eine Mannschaft spielen. Ich kenne diese Schalker und ich habe die Hoffnung, dass wir in dieser Saison einiges wiedergutmachen können. Wir haben in der zweiten Halbzeit auch etwas naiv gespielt, weil wir immer noch den Willen hatten, zurückzukommen. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch und verrückt, aber das ist, wie wir sind. Wir möchten spielen und wir möchten nach vorne gehen. Vielleicht hätten wir nach dem 5:0 zumachen müssen, aber das ist nicht unsere Mentalität. Ich glaube, dass wir mit dieser Mentalität mehr Spiele in der Saison gewinnen können."