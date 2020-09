Bundesliga: Serge Gnabry schießt gegen Schalke 04 das erste Tor der Saison

Der FC Bayern macht genau da weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hat. Der Triple-Sieger stellt im Eröffnungsspiel gegen Schalke 04 gleich mehrere Rekorde auf.

Nie zuvor hat ein Team in den Eröffnungsspielen der Bundesliga acht Tore erzielt. Den bisherigen Rekord stellten die Münchner mit ihrem 6:0 gegen Werden Bremen im Jahr 2016 selbst auf.

Gnabry gelingt historisches Blitztor

Beim Saisonauftakt gegen den FC Schalke 04 dauerte es lediglich bis zur vierten Minute bis der Triple-Sieger in Person von Serge Gnabry traf. ( Bundesliga, 1. Spieltag: FC Bayern - FC Schalke 04 am Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER )

Seit Torsten Frings vor 18 Jahren für den BVB ebenfalls in der 4. Minute getroffen hatte, fiel kein Tor mehr so früh in einem Bundesligaauftakt.