Bundesliga: Leipzig und Leverkusen LIVE im TV, Stream, Ticker

In den Sonntagsspielen starten RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen und der VfL Wolfsburg mit großen Ambitionen in die neue Bundesliga-Saison 2020/21.

In der Red Bull Arena werden 8.500 Zuschauer gegen den FSV Mainz 05 erwartet, wenn die Mannschaft von Julian Nagelsmann versucht an die erfolgreiche Vorsaison anzuknüpfen. Doch dieses Vorhaben wird nicht einfach sein, da den Leipzigern durch die Abgänge von Timo Werner (FC Chelsea) und Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 60 Scorer-Punkte verloren gingen.

Leipzig ohne Werner gegen Mainz gefordert

"Wir müssen seinen Abgang im Kollektiv auffangen", sagt Nagelsmann. Einen unmittelbaren Ersatz für den Leipziger Rekordtorschützen gibt es nicht. Die Sachsen holten von Schwesterklub Red Bull Salzburg zwar Hee-Chan Hwang, der hat aber noch kein Bundesliga-Spiel vorzuweisen. Und da auch Schick nun in Leverkusen unter Vertrag steht, klafft eine große Lücke im Angriff. ( Bundesliga, 1. Spieltag: RB Leipzig - Mainz 05 am Sonntag ab 15.30 Uhr im LIVETICKER )

Es muss also weitere Verstärkung her, Nagelsmann bestätigte vor dem Heimspiel gegen Mainz das Interesse am norwegischen Nationalstürmer Alexander Sörloth: "Er ist ein guter Spieler, aber wir haben noch zwei, drei andere an der Angel. Derjenige, mit dem wir uns als erstes einigen, wird dann hier stehen."