FC Bayern gegen Schalke 04: mit Leroy Sané und ohne David Alaba

Der Neuzugang des FC Bayern steht beim Auftaktspiel des Rekordmeisters gegen den FC Schalke 04 in der Startelf. ( Bundesliga, 1. Spieltag: FC Bayern - FC Schalke 04 am Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER )

Salihamidzic über Alaba: "Versuchen alles"

Keine Fans im Stadion

Getrübt wird die Vorfreude auf den Saisonauftakt von der Meldung, dass in der Allianz Arena am Freitag keine Zuschauer zugelassen werden. Grund sind die steigenden Corona-Infektionszahlen in der Landeshauptstadt. In den meisten anderen Stadien Deutschlands werden zum 1. Spieltag endlich wieder Zuschauer erwartet.